Según el SMN, Mar del Plata se prepara para un miércoles súper otoñal. Foto: archivo 0223.

Después de una jornada fresca y ventosa, Mar del Plata se prepara para un miércoles súper otoñal, marcada por el descenso de temperatura, el viento intenso del sector sur y la presencia de lluvias en distintos momentos del día.

Paraguas y abrigo, el combo para pasar este miércoles en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada y la mañana del miércoles se caracterizarán por los fuertes vientos sostenidos del sector sudoeste, que se mantendrán hasta el mediodía con una velocidad aproximada de hasta 30 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50.

La temperatura mínima se ubicará cerca de los 6°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C. Durante la tarde se espera un período ventoso, con un 40% de probabilidades de lluvias que se extenderá hasta la noche. Se podrían registrar además ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora desde el sur, lo que hará que la sensación térmica resulte todavía más baja.

Se podrían registrar ráfagas superiores a los 50 km/hr desde el sur, lo que hará que la sensación térmica resulte todavía más baja.

Hacia la noche podrían presentarse lluvias aisladas, aunque con menor intensidad. El panorama invita a planificar salidas con abrigo impermeable y paraguas, y a prestar atención a las condiciones del tránsito, especialmente en los sectores donde suele acumularse agua durante los temporales.

Desde el SMN señalaron que las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual hacia el final de la semana, aunque el ambiente fresco llegó para quedarse en la ciudad.