Paraguas y abrigo, el combo para pasar este miércoles en Mar del Plata
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fresca, ventosa y con lluvias durante buena parte del día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada fresca y ventosa, Mar del Plata se prepara para un miércoles súper otoñal, marcada por el descenso de temperatura, el viento intenso del sector sur y la presencia de lluvias en distintos momentos del día.
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada y la mañana del miércoles se caracterizarán por los fuertes vientos sostenidos del sector sudoeste, que se mantendrán hasta el mediodía con una velocidad aproximada de hasta 30 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50.
La temperatura mínima se ubicará cerca de los 6°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C. Durante la tarde se espera un período ventoso, con un 40% de probabilidades de lluvias que se extenderá hasta la noche. Se podrían registrar además ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora desde el sur, lo que hará que la sensación térmica resulte todavía más baja.
Hacia la noche podrían presentarse lluvias aisladas, aunque con menor intensidad. El panorama invita a planificar salidas con abrigo impermeable y paraguas, y a prestar atención a las condiciones del tránsito, especialmente en los sectores donde suele acumularse agua durante los temporales.
Desde el SMN señalaron que las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual hacia el final de la semana, aunque el ambiente fresco llegó para quedarse en la ciudad.
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