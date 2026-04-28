Violento robo en una panadería: "Rápido o te pego un tiro"

Robó alimentos y la recaudación en una panadería: "Rápido o te pego un tiro". Foto: 0223

En la tarde de ayer, un delincuente entró a robar armado a una panadería ubicada en la calle Rivadavia y Tres Arroyos, en el barrio San Cayetano. Eran aproximadamente las 19:30 cuando el sujeto ingresó al local y agarró completamente desprevenidos a empleados y clientes.

Según los testigos, el hombre actuó solo, pero había un auto que lo esperaba afuera y que permitió la rápida huida. El delincuente se llevó la recaudación del día y también productos que se encontraban en exposición.

Las imágenes del violento episodio quedaron registradas en las cámaras de seguridad del local. En el video se puede escuchar al delincuente gritar "¡rápido, la plata o te pego un tiro!", mientras amenaza con un arma a las personas que se encontraban allí.

En pocos segundos el hombre logró transformar una escena cotidiana en momentos de pánico, que dejaron aterrados a los encargados de la panadería, quienes ahora evalúan "poner rejas y atender por detrás de las mismas".