Semana del trabajador a pura música en vivo en Dickens

Dickens (Diagonal Pueyrredon 3017) continúa con su propuesta de música en vivo y presenta dos noches con estilos bien distintos para disfrutar en la ciudad.

El jueves será el turno de Jueces de Mármol, con un show tributo a Pappo, recorriendo clásicos del rock nacional con la potencia y el espíritu que marcaron la obra de uno de los grandes referentes del género.

El viernes llega el esperado regreso de Family Funk, una de las bandas más convocantes de la escena local, con un show cargado de groove, ritmo y energía para bailar durante toda la noche.

Dos propuestas diferentes, en un mismo escenario, que consolidan a Dickens como uno de los espacios de referencia para la música en vivo en Mar del Plata.