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Una semana a pura música en vivo en Dickens

Del miércoles 1 al sábado 5 de abril, habrá múltiples shows en vivo para todos los gustos.

El escenario de Dickens (Diagonal Pueyrredon 3017) tendrá una semana a puro show.

31 de Marzo de 2026 11:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Del miércoles 1 al sábado 5 de abril, el escenario de Dickens (Diagonal Pueyrredon 3017) se prepara para una semana cargada de shows en vivo con una programación que recorre distintos géneros y estilos.

Durante cinco noches consecutivas, el espacio ofrecerá propuestas para todos los gustos, con artistas destacados y tributos que invitan a revivir clásicos de distintas épocas.

Programación completa

Miércoles 1 y jueves 2 de abril
Hugo Fattoruso & Ezequiel Valdez Trío + 1

Viernes 3 de abril
Seattle – Tributo al grunge

Sábado 4 de abril
Recycler – Tributo a Metallica

Domingo 5 de abril
Twingo Funk

Con una grilla variada y de alto nivel, Dickens se consolida como uno de los puntos de referencia para la música en vivo en la ciudad, ofreciendo una semana ideal para disfrutar de diferentes propuestas en un mismo escenario.

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