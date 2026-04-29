Se negó a la identificación, no tenía licencia y terminó aprehendido

Un llamado alertando sobre una persona fuera de control en la vía pública activó un operativo policial que terminó con un hombre aprehendido en Coronel Vidal.

El episodio se registró en la zona de Ezeiza al 73, donde efectivos acudieron tras recibir una denuncia por disturbios. Al arribar, se encontraron con un hombre de 47 años que permanecía en la calle, visiblemente alterado y a bordo de una motocicleta.

Según se informó, al ser abordado por el personal, el individuo se negó a identificarse y tampoco pudo acreditar licencia de conducir. Ante esa situación, los agentes dispusieron la incautación del rodado.

La moto incautada por la policía en Coronel Vidal.

Lejos de colaborar, el hombre reaccionó con resistencia, lo que obligó a los efectivos a reducirlo y proceder a su aprehensión.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Ana Caro, que convalidó el procedimiento. Tras las actuaciones de rigor, se dispuso la notificación de la causa y su posterior liberación, mientras que en paralelo se labraron infracciones vinculadas a la normativa de tránsito.