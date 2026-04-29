Provocó destrozos en un restaurante tras negarse a pagar y terminó aprehendida

La mujer aprehendida en Santa Clara del Mar tras generar diversos altercados en un restaurante.

Una mujer de 49 años fue aprehendida en Santa Clara del Mar tras protagonizar un incidente en un restaurante, donde se negó a pagar lo consumido y causó daños en el lugar.

El hecho se registró en el comercio gastronómico El Contrabandista, ubicado en la intersección de avenida Acapulco y la rotonda del Viejo Contrabandista. Según informaron fuentes oficiales, el episodio se originó a partir de un llamado que alertaba sobre una clienta alterada que se negaba a abonar la cuenta.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y establecieron que la mujer, de 49 años, además había dañado una estatua del establecimiento. Asimismo, se indicó que no abonó lo adeudado, que ascendía a 38.000 pesos.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial correspondiente.

Interviene la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien avaló el procedimiento, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de daño y ordenó su posterior libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.