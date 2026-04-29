Provocó destrozos en un restaurante tras negarse a pagar y terminó aprehendida
El episodio ocurrió en Santa Clara del Mar, donde una mujer fue aprehendida luego de dañar una estatua en un local gastronómico y negarse a abonar la cuenta.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 49 años fue aprehendida en Santa Clara del Mar tras protagonizar un incidente en un restaurante, donde se negó a pagar lo consumido y causó daños en el lugar.
El hecho se registró en el comercio gastronómico El Contrabandista, ubicado en la intersección de avenida Acapulco y la rotonda del Viejo Contrabandista. Según informaron fuentes oficiales, el episodio se originó a partir de un llamado que alertaba sobre una clienta alterada que se negaba a abonar la cuenta.
Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y establecieron que la mujer, de 49 años, además había dañado una estatua del establecimiento. Asimismo, se indicó que no abonó lo adeudado, que ascendía a 38.000 pesos.
Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial correspondiente.
Interviene la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien avaló el procedimiento, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de daño y ordenó su posterior libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
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