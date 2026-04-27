Detienen a dos marplatenses tras robar en Maipú y fugarse por ruta 2

Los sujetos con residencia en Mar del Plata detenidos por la policía vial bonaerense en ruta 2.

Un operativo cerrojo desplegado sobre ruta 2 por personal del destacamento vial de la policía bonaerense en Dolores permitió interceptar un vehículo sospechoso y detener a dos hombres que trasladaban un objeto recientemente robado en la ciudad de Maipú.

El procedimiento se activó dluego de que se reportara un hecho delictivo en esa localidad bonaerense Según la información recabada, los autores del robo se habían dado a la fuga a bordo de un Toyota Corolla gris, lo que motivó un rápido despliegue policial en la zona.

Persecución e interceptación en ruta 2

Bajo la coordinación del jefe del destacamento, se montó un dispositivo de control vehicular que incluyó la disposición estratégica de móviles sobre la calzada. La maniobra permitió reducir la circulación y generar un cerco que terminó por bloquear el avance del rodado sospechoso.

Finalmente, el automóvil quedó atrapado entre dos patrulleros y fue interceptado sin que sus ocupantes pudieran escapar. En presencia de un testigo, los efectivos realizaron la requisa del vehículo y encontraron en el baúl el objeto denunciado como sustraído, que fue incautado en el lugar.

Los dos ocupantes, ambos mayores de edad y oriundos de Mar del Plata, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. De acuerdo a fuentes oficiales, registran antecedentes judiciales.

La fiscalía en turno interviene en la causa y avaló el accionar policial, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.