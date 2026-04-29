Lanzaron la convocatoria para los Premios de Innovación Tecnológica: la impresionante cifra que cobrarán los ganadores
La Red Intecmar presentó la cuarta edición y abrió la inscripción para presentar proyectos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y la Municipalidad de General Pueyrredón, el Premio de la Red Intecmar cuenta con dos categorías: proyectos de innovación, orientada a personas físicas que impulsen la creación de una empresa con base tecnológica; y líderes de innovación en empresas, dirigida a trabajadores o directivos que hayan implementado mejoras tecnológicas significativas dentro de organizaciones con al menos dos años de antigüedad.
En la presentación del evento, la contadora pública y rectora de la Unmdp, Mónica Biasone, valoró que "estos sueños y proyectos tienen un gran impacto en la comunidad marplatense", en relación a los emprendedores y sus ideas que participan por el Premio. Explicó, además, que los emprendimientos generan producción y en consecuencia empleos.
Por su parte Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento en la Municipalidad, dijo que "la iniciativa se va consolidando con el proceso y aumentando la cantidad de emprendedores participantes". Y afirmó: "Todo el ecosistema de economía y conocimiento en la ciudad tiene que ver con el plan estratégico de 'Mar del Plata, ciudad y conocimiento'".
El dinero para los ganadores y las posibilidades a futuro
En ambas categorías se otorgarán un primer premio de seis millones de pesos y un segundo de tres millones. Los ganadores de la primera categoría, además, accederán a los servicios de pre-incubación e incubación de la Incubadora de Empresas de la Unmdp.
Cristian Remon, el fundador de Punto Viandas -empresa marplatense ganadora del premio en 2025-, relató que su proyecto nació al detectar que las empresas de viandas, un rubro que trabaja las 24 horas, no contaban con software específico para su gestión y debían adaptarse a herramientas pensadas para restaurantes o aplicaciones de delivery. Tras casi diez años de desarrollo, la empresa opera a nivel nacional con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe. Según su testimonio, el premio de la edición anterior, se destinó a mejorar el marketing y la plataforma, lo que derivó en un crecimiento significativo de clientes.
La integración de lo público y lo privado
Guillermo Volponi, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada en la Municipalidad, consideró que "dentro del esquema que pregonamos, articulando entre los actores públicos y privados, la clave es la economía del conocimiento". Además, ponderó que "Mar del Plata es el tercer núcleo de de economía y conocimiento en el país, detrás de Buenos Aires y Córdoba".
En tanto, el Doctor Fernando Graña, secretario de vinculación y transferencia tecnológica de la Unmdp, destacó la inversión de los actores públicos en el Premio: "Son dieciocho millones de pesos que se aportan entre el Municipio y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un esfuerzo muy importante para motivar a los emprendedores".
Por último, Florencia García (coordinadora de Intecmar), explicó que la red está conformada por veinte instituciones públicas y privadas con una misión común: “Impulsar acciones concretas que permitan fortalecer el ecosistema emprendedor, generar nuevas oportunidades reales de escala y de crecimiento, y también ser ese puente entre las ideas, el talento y las herramientas que se necesitan para poder hacerlas realidad“. García destacó que reconocer la innovación “es también una forma de validar el esfuerzo y alentar a que más personas se animen a crear“.
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