Lanzaron la convocatoria para los Premios de Innovación Tecnológica: la impresionante cifra que cobrarán los ganadores

Organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y la Municipalidad de General Pueyrredón, el Premio de la Red Intecmar cuenta con dos categorías: proyectos de innovación, orientada a personas físicas que impulsen la creación de una empresa con base tecnológica; y líderes de innovación en empresas, dirigida a trabajadores o directivos que hayan implementado mejoras tecnológicas significativas dentro de organizaciones con al menos dos años de antigüedad.

Los emprendedores en la sala de la conferencia. Foto de 0223.

En la presentación del evento, la contadora pública y rectora de la Unmdp, Mónica Biasone, valoró que "estos sueños y proyectos tienen un gran impacto en la comunidad marplatense", en relación a los emprendedores y sus ideas que participan por el Premio. Explicó, además, que los emprendimientos generan producción y en consecuencia empleos.

Por su parte Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento en la Municipalidad, dijo que "la iniciativa se va consolidando con el proceso y aumentando la cantidad de emprendedores participantes". Y afirmó: "Todo el ecosistema de economía y conocimiento en la ciudad tiene que ver con el plan estratégico de 'Mar del Plata, ciudad y conocimiento'".

El dinero para los ganadores y las posibilidades a futuro

En ambas categorías se otorgarán un primer premio de seis millones de pesos y un segundo de tres millones. Los ganadores de la primera categoría, además, accederán a los servicios de pre-incubación e incubación de la Incubadora de Empresas de la Unmdp.

Cristian Remon, el fundador de Punto Viandas -empresa marplatense ganadora del premio en 2025-, relató que su proyecto nació al detectar que las empresas de viandas, un rubro que trabaja las 24 horas, no contaban con software específico para su gestión y debían adaptarse a herramientas pensadas para restaurantes o aplicaciones de delivery. Tras casi diez años de desarrollo, la empresa opera a nivel nacional con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe. Según su testimonio, el premio de la edición anterior, se destinó a mejorar el marketing y la plataforma, lo que derivó en un crecimiento significativo de clientes.

Disertantes en el lanzamiento del Premio a la Innovación. Foto 0223.

La integración de lo público y lo privado

Guillermo Volponi, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada en la Municipalidad, consideró que "dentro del esquema que pregonamos, articulando entre los actores públicos y privados, la clave es la economía del conocimiento". Además, ponderó que "Mar del Plata es el tercer núcleo de de economía y conocimiento en el país, detrás de Buenos Aires y Córdoba".

En tanto, el Doctor Fernando Graña, secretario de vinculación y transferencia tecnológica de la Unmdp, destacó la inversión de los actores públicos en el Premio: "Son dieciocho millones de pesos que se aportan entre el Municipio y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un esfuerzo muy importante para motivar a los emprendedores".

Por último, Florencia García (coordinadora de Intecmar), explicó que la red está conformada por veinte instituciones públicas y privadas con una misión común: “Impulsar acciones concretas que permitan fortalecer el ecosistema emprendedor, generar nuevas oportunidades reales de escala y de crecimiento, y también ser ese puente entre las ideas, el talento y las herramientas que se necesitan para poder hacerlas realidad“. García destacó que reconocer la innovación “es también una forma de validar el esfuerzo y alentar a que más personas se animen a crear“.