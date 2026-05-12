El arco político marplatense se sumó a la marcha universitaria

La cuarta marcha federal universitaria volvió a llenar las calles de Mar del Plata. Miles de personas formaron una columna de ocho cuadras de extensión en defensa de la universidad pública, y esta vez el arco político local también se hizo presente entre los manifestantes.

Concejales, senadores y diputados de distintos bloques dejaron sus diferencias de lado para acompañar una causa común. Entre los dirigentes que se mostraron junto a la marcha estuvieron Juan Manuel Cheppi y Solange Flores, concejales del Frente Renovador; Gustavo Pulti y Eva Ayala, concejales de Acción Marplatense; Valeria Crespo, Pablo Obeid y Mariana Cuesta, integrantes del bloque de concejales de Unión por la Patria; y Ariel Martínez Bordaisco, en representación de la UCR, entre otros.

La presencia de legisladores de espacios tan distintos, desde el peronismo hasta el radicalismo, pasando por fuerzas provinciales, reflejó el carácter transversal que mantiene la defensa de la educación pública como bandera en la ciudad.

"Frente al ajuste presupuestario, el vaciamiento del sistema científico-tecnológico, y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la sociedad volvió a manifestarse en defensa de un modelo de país con más educación, más ciencia y más oportunidades. La universidad pública garantiza igualdad y movilidad social. La ciencia nacional construye soberanía. La educación pública es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra patria", destacaron desde la cuenta del PJ de Mar del Plata y Batán.

"Donde hay que estar. Marchamos en defensa de la universidad pública con miles de marplatenses que creen en la educación como motor de movilidad social. Todos exigimos lo mismo: Milei, cumplí de una vez con la Ley de Financiamiento Universitario", agregó, por su parte, Juan Manuel Cheppi.

La movilización marplatense se enmarcó en la cuarta edición de la marcha federal universitaria, convocada en todo el país en rechazo al ajuste presupuestario que afecta a las universidades nacionales y que tiene en vilo a docentes, nodocentes y estudiantes de todo el sistema educativo público.