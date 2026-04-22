Atención emprendedores: el premio y la convocatoria para un concurso que puede darle un salto a tu negocio

El miércoles 29 de abril a las 9:30 horas, en el Rectorado de la UNMDP (Alberdi 2695, 1° piso), se realizará la presentación de la cuarta edición del Premio Anual a la Innovación Intecmar. Se trata de un reconocimiento que se consolida como herramienta clave para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en el Partido de General Pueyrredon y fortalecer la economía del conocimiento a nivel local-regional.

Reuniones entre emprendedores en Intecmar.

El Premio tiene como objetivo reconocer y visibilizar proyectos innovadores desarrollados en el partido de General Pueyrredon, promoviendo soluciones tecnológicas con valor agregado e impacto positivo en la sociedad. La iniciativa es organizada en conjunto por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Municipalidad de General Pueyrredon, en el marco de la Red Intecmar y del Plan Estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento.

Durante el acto de lanzamiento participarán autoridades de las instituciones organizadoras, entre ellas la CP. Florencia García, coordinadora de la Red Intecmar, el Doctor Fernando Graña, secretario de Vinculación Tecnológica y Transferencia de la UNMDP, Guillermo Volponi, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e integración Público Privada del Municipio de General Pueyrredon y la Esp. Mónica Biasone, Rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Charlas y experiencias de emprendedores.

En esta oportunidad se realizará la apertura de la convocatoria y la presentación oficial del concurso, a cargo de la Mg. María Eugenia Libera, responsable ejecutiva del Centro de Innovación Atlantis de la UNMDP, y del Ing. Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento de la Municipalidad. Ambos brindarán una exposición detallada sobre las características del certamen, sus etapas y requisitos de participación.

Categorías para participar

El Premio Intecmar tiene dos categorías para concursas y participar del evento:

Proyectos de Innovación – Personas físicas: dirigida a emprendedores que presenten proyectos orientados a la creación o puesta en marcha de una empresa de bienes y/o servicios, con potencial de impacto positivo en el mercado local o regional mediante desarrollos tecnológicos de productos, procesos o modelos de negocio.

Proyectos de Innovación y/o Desarrollo Tecnológico en empresas – Líderes de innovación: destinada a personas humanas, equipos de trabajo, socios, directivos, gerentes, empleados o intraemprendedores vinculados a empresas, con más de dos años de antigüedad, que estén desarrollando o hayan implementado un proyecto de innovación o mejora tecnológica de impacto relevante dentro de la empresa en la cual se desempeñan. Puede ser de aplicación en las distintas áreas que componen la empresa: administración – gestión, desarrollo de proveedores, producción, investigación y desarrollo, comercialización, entre otras.

El dinero que otorgan los Premios

En ambas categorías se otorgarán dos premios. Primer premio: seis millones de pesos ($6.000.000). Segundo premio: tres millones de pesos ($3.000.000).

Además, los proyectos ganadores accederán a los servicios de preincubación o incubación de la Incubadora de Empresas UNMDP, según el estadio en el que se encuentren.

Premios, reconocimiento y dinero para los ganadores.

Criterios del jurado

Originalidad: grado de novedad y carácter distintivo de la propuesta.

Viabilidad comercial: modelo de negocio, sostenibilidad y potencial de escalabilidad.

Impacto: valor tangible generado o previsto, desde una perspectiva económica, social, ambiental o comunitaria.

Grado de desarrollo: los proyectos deben contar con un prototipo o avance demostrable. No se aceptarán ideas sin evidencia de implementación o estudio previo.

Para más información e inscripción pueden acceder a https://intecmar.ar/premio2026/ y las bases y condiciones de la convocatoria se encuentran disponibles en https://intecmar.ar/premio/