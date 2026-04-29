Conmoción por la muerte de un operario en un Parque Industrial tras un accidente laboral

Conmoción por la muerte de un operario en un Parque Industrial.

La provincia de Entre Ríos amaneció conmocionada después de confirmarse el fallecimiento de un operario oriundo de Corrientes, que murió tras quedar atrapado debajo de un camión que volcó mientras realizaba tareas de descarga en el Parque Industrial de Paraná.

El terrible episodio ocurrió alrededor de las 7:50 en el predio de la empresa Demartin Hormigonera. La víctima fue identificada como Gerardo Taborda, de 48 años. Era un trabajador muy querido por sus compañeros, por lo cual su muerte generó verdadera conmoción en la comunidad.





Según las primeras pericias y reconstrucciones de los hechos, la tragedia se desencadenó después de que una unidad pesada descargara material. Por causas que aún se desconocen, el camión habría perdido la estabilidad y se dio vuelta, cayendo directamente sobre Taborda.

Ante la desesperación de los compañeros, se dio urgente aviso a emergencias y a las autoridades. Acudieron efectivos de la Comisaría 15ª de Paraná y un equipo de médicos, pero solo pudieron constatar el fallecimiento del trabajador.

Además, una joven de 28 años resultó herida. Estaba en las inmediaciones del vehículo al momento del vuelco, pero ya se confirmó que se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.