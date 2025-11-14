SUPLEMENTOS
Impactante video: explotó un caño en una planta potabilizadora y dos operarios resultaron heridos

El incidente ocurrió durante trabajos de conexión. El servicio de agua comenzó a normalizarse.

Las imágenes son estremecedoras. Foto: captura.

14 de Noviembre de 2025 16:47

Por Redacción 0223

Dos trabajadores resultaron heridos este jueves luego de que un caño explotara en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná, donde realizaban tareas de conexión a una nueva conducción.

El hecho se produjo mientras ambos estaban dentro de un pozo: uno operaba una amoladora y el otro sostenía el cable. En ese momento, un chorro de agua a presión surgió desde el punto de corte y los expulsó fuera de la estructura.

Al disminuir la presión, compañeros que estaban en la superficie acudieron a asistirlos. Los dos operarios sufrieron lesiones leves, fueron atendidos en el lugar y luego continuaron la recuperación en sus hogares.

Los trabajos en la planta incluían la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo a la línea existente de 750 mm, además de la incorporación de una bomba de mayor potencia y mejoras en la sala de bombeo.

Tras reactivar el sistema, el suministro de agua comenzó a normalizarse de manera progresiva en distintos sectores de la capital entrerriana. Aun así, el municipio pidió a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada en tanques y cisternas.

