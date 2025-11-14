Impactante video: explotó un caño en una planta potabilizadora y dos operarios resultaron heridos
El incidente ocurrió durante trabajos de conexión. El servicio de agua comenzó a normalizarse.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos trabajadores resultaron heridos este jueves luego de que un caño explotara en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná, donde realizaban tareas de conexión a una nueva conducción.
El hecho se produjo mientras ambos estaban dentro de un pozo: uno operaba una amoladora y el otro sostenía el cable. En ese momento, un chorro de agua a presión surgió desde el punto de corte y los expulsó fuera de la estructura.
Al disminuir la presión, compañeros que estaban en la superficie acudieron a asistirlos. Los dos operarios sufrieron lesiones leves, fueron atendidos en el lugar y luego continuaron la recuperación en sus hogares.
Los trabajos en la planta incluían la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo a la línea existente de 750 mm, además de la incorporación de una bomba de mayor potencia y mejoras en la sala de bombeo.
Tras reactivar el sistema, el suministro de agua comenzó a normalizarse de manera progresiva en distintos sectores de la capital entrerriana. Aun así, el municipio pidió a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada en tanques y cisternas.
Temas
Lo más
leído