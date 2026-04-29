Robo y destrozos en un club de fútbol: fuerte impacto para los chicos del barrio

Un hecho de inseguridad generó preocupación e indignación en el predio del San Lorenzo Fútbol Club de Balcarce, donde delincuentes ingresaron, robaron distintos elementos y provocaron daños en las instalaciones.

Desde la comisión del club expresaron su malestar por lo ocurrido, al remarcar que el espacio es sostenido con esfuerzo y cumple una función social clave para niños y jóvenes del barrio, que encuentran allí un ámbito de contención y desarrollo.

De acuerdo a lo comunicado por la institución, los autores del hecho no solo se llevaron materiales de trabajo utilizados en los entrenamientos, sino que también ocasionaron destrozos que afectan el normal funcionamiento de las actividades.

Indignación en San Lorenzo de Balcarce tras un robo en su predio.

“El esfuerzo de tanto tiempo fue golpeado”, señalaron con tristeza, al tiempo que destacaron que la pérdida impacta directamente en los chicos que asisten diariamente al predio.

Ante esta situación, el club solicitó la colaboración de la comunidad para poder esclarecer lo sucedido. Pidieron que, en caso de haber visto movimientos sospechosos o si alguien ofrece elementos que pudieran ser los sustraídos, se dé aviso.

A pesar del duro momento, desde San Lorenzo de Balcarce aseguraron que continuarán trabajando para recuperar lo perdido y sostener el espacio. “Vamos a seguir adelante, con esfuerzo y compromiso, para volver a poner el predio en condiciones”, expresaron.