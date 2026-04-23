Once personas demoradas en operativos preventivos y ocho menores restituidos a sus familias

Durante la tarde de este miércoles se llevaron a cabo distintos operativos de prevención en la ciudad de Balcarce que derivaron en la demora de 11 personas, entre ellas ocho menores de edad, en el marco de intervenciones policiales en la vía pública.

Las acciones fueron impulsadas a partir del seguimiento del centro pperativo de monitoreo (COM), desde donde se detectaron situaciones que motivaron la intervención del personal de la policía comunal en diferentes sectores.

Acciones coordinadas con monitoreo: 11 demorados y un vehículo retenido.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la incautación de armas blancas y la retención de un vehículo por parte del área de tránsito. Según indicaron fuentes oficiales, no se registraron personas lesionadas ni víctimas vinculadas a los hechos.

En este contexto, se iniciaron actuaciones de oficio bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, quedando todos los involucrados identificados en las actuaciones correspondientes.

Tras las intervenciones en la vía pública se secuestraron armas blancas.

En relación a los menores de edad, y conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial, fueron restituidos a sus padres o responsables legales. En tanto, los mayores, tras ser correctamente identificados y al no registrar impedimentos legales, recuperaron la libertad.

Desde la fuerza policial destacaron que este tipo de operativos apunta a prevenir situaciones de riesgo y reforzar el orden en la vía pública, al tiempo que anticiparon que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad.