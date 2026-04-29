Alerta meteorológico sobre Mar del Plata: advierten por vientos de 80 km/h

Miércoles ventoso en Mar del Plata: ráfagas de hasta 80 km/h y baja probabilidad de lluvias.

Mar del Plata amaneció nublada y el pronóstico no es alentador para lo que resta del miércoles, por la presencia de fuertes vientos y un alerta amarilla que rige para todo el sudeste bonaerense.

La jornada se presenta con condiciones muy ventosas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció un alerta amarilla sobre "La Feliz" y las ciudades vecinas.

El informe indica que durante la mañana y tarde, la ciudad será afectada por vientos del noroeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

En las primeras horas de la mañana, las temperaturas estarán cercanas a los 11°C y vientos del noroeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h y no se descartan chaparrones, con una probabilidad entre el 10% y el 40%, aunque no se esperan lluvias significativas.

Hacia la tarde, se repiten las condiciones adversas pero con una leve rotación hacia el sudoeste y una intensidad algo menor, entre 32 y 41 km/h. La temperatura alcanzará una máxima de 18°C.

Por la noche, mejora el clima. El cielo estará parcialmente nublado, el viento disminuirá considerablemente —entre 7 y 12 km/h, con dirección oeste— y la temperatura descenderá a unos 13°C.No se prevén precipitaciones para el cierre de la jornada.