Este viernes, el boxeador argentino Leonel “Fachín” Ávila subirá al cuadrilátero en Palma de Mallorca, España, para enfrentarse a una verdadera leyenda olímpica, el cubano Arlen López. Este combate, pactado a 10 asaltos en la división súper mediano, promete ser un choque de estilos y experiencias muy interesantes.

El marplatense Ávila, con un récord profesional de 12 victorias, 4 derrotas y 4 nocauts, llega a este desafío tras una destacada actuación en Alemania en marzo de 2024, cuando se adjudicó el título Internacional Juvenil Plata del WBC al noquear a Max Suske en Stralsund. Su carrera comenzó desde joven, luego de dejar el rugby y entrenar bajo la guía de entrenadores reconocidos como Fernando “Maravilla” Sosa y Carlos “Gato” Olivera.

La historia de Ávila es de esfuerzo y dedicación: compaginó su preparación con trabajos duros en una planta pesquera de Mar del Plata, lo que forjó su resistencia y disciplina. Ahora, con 30 años, enfrenta a un rival con mayor experiencia amateur.

Por su parte, Arlen López, de 33 años, es un boxeador cubano que ha brillado en el ámbito amateur con medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020/21. Con un récord profesional más corto de 6 victorias invictas y 2 nocauts, López representa el máximo refinamiento técnico de la escuela cubana y posee una gran capacidad para controlar el ritmo del combate gracias a su amplia trayectoria en el boxeo amateur.

El equipo de Ávila, liderado por Sosa, prepara una estrategia basada en un combate intenso y de desgaste para contrarrestar la experiencia y técnica de López. Este duelo no solo representa una prueba deportiva sino también un desafío personal para el púgil argentino, que buscará reafirmar su crecimiento y consolidarse en el boxeo internacional.