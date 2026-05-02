El marplatense cayó en fallo unánime contra el dos veces campeón olímpico cubano, quien mantiene su invicto profesional tras siete combates.

El boxeador marplatense, Leonel “Fachín” Ávila, cayó por puntos ante el cubano Arlen López en la pelea de este viernes 1 de mayo en Palma de Mallorca, España.

En una pelea a 10 rounds dentro de la categoría supermediano, López, dos veces campeón olímpico, se impuso de forma clara y unánime con tarjetas de 97-93, 98-92 y 99-91 a favor del cubano, quien extendió su invicto a 7 combates profesionales sin derrotas.

Ávila, de 25 años, afrontó su segundo combate internacional como profesional y ahora tiene un récord de 12 victorias (4 por KO) y 5 derrotas (1 por KO). Por su parte, López, con 33 años, mantiene su invicto con 7 triunfos y 2 nocauts, a pesar de contar con poca experiencia en el boxeo rentado pese a su exitosa carrera amateur.

Aunque la derrota fue contundente, el marplatense pudo capitalizar la experiencia de medirse contra un rival de alto nivel y gran técnica. En este sentido, enfrentar a un deportista de la talla de López representa un avance en la carrera profesional de Ávila tras su impecable trayectoria amateur, que incluye dos medallas de oro olímpicas.