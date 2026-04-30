Video: captaron a los autores de la amenaza en chino a un supermercadista

Un video revela cómo se gestó la amenaza que desencadenó el allanamiento al supermercado chino de Cerrito entre Elcano y 12 de Octubre. Las imágenes, que ya forman parte de la investigación, muestran el momento exacto en que dos personas se acercan a la persiana del local amenazado y escriben los caracteres en chino: “Si abrís el local te matamos”.

Tal como se informó, la leyenda sobre la persiana advierte al propietario sobre las consecuencias de abrir el comercio y se presume que está dirigida a alguien de la propia comunidad, por lo que se infiere que existiría un conflicto interno entre comerciantes de la misma nacionalidad.

Fue precisamente el análisis de las cámaras de seguridad de la zona el que permitió a los investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) identificar el supermercado de Cerrito como el origen de la maniobra intimidatoria. El allanamiento, avalado por la Justicia de Garantías y conducido por la fiscal Florencia Salas, encontró mucho más de lo esperado: dos pistolas calibre nueve milímetros, 184 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota Hilux y ropa similar a la usada durante las pintadas.

En el allanamiento secuestraron 184 millones de pesos.

Un hombre de 38 años fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Otro de 36 quedó notificado de la formación de una causa penal. El local fue clausurado por Inspección General por carecer de elementos de seguridad, cableado a la vista y falencias edilicias.