Escándalo total en la Selección italiana: el polémico bono que pidieron antes del Repechaje y el fracaso que sacudió al Calcio

La Selección italiana atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, y el golpe quedó definitivamente marcado tras su eliminación en el Repechaje rumbo al Mundial 2026. La derrota por penales frente a Bosnia-Herzegovina no solo dejó a la Azzurra fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, sino que además destapó una interna que generó indignación en todo el país.

En las últimas horas, medios italianos revelaron un dato que encendió la polémica: antes de disputar el partido decisivo, los futbolistas le habrían solicitado a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) un bono económico en caso de lograr la clasificación. El pedido, que se dio en la previa de un encuentro clave, cayó muy mal puertas adentro y expuso tensiones que ya venían creciendo en el plantel.

Según informó el reconocido diario Repubblica, la suma solicitada por los jugadores de la Selección italiana ascendía a 300 mil euros en total, lo que representaba unos 10 mil euros por cabeza para cada integrante de la convocatoria del repechaje. Si bien el monto no resulta exorbitante dentro del contexto del fútbol europeo, el timing del reclamo fue lo que generó mayor controversia.

El entonces entrenador, Gennaro Gattuso, habría intervenido al enterarse de la situación, buscando frenar las negociaciones hasta después del partido ante Bosnia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el tema circuló en el entorno del equipo y sumó presión a un grupo que llegaba golpeado tras no haber conseguido la clasificación directa en las Eliminatorias UEFA.

En lo deportivo, Italia había dejado pasar su primera chance al terminar segunda en su grupo por detrás de Noruega, lo que la obligó a disputar el repechaje. Allí superó a Irlanda del Norte por 2-0 en Bérgamo y accedió a la final, donde enfrentó a una Bosnia que venía de eliminar a Gales. En el partido decisivo, la Azzurra comenzó ganando, pero la expulsión de un jugador cambió el desarrollo y permitió la reacción rival.

Finalmente, el empate llevó todo a los penales, donde la Selección italiana falló en dos oportunidades y terminó consumando una eliminación histórica. El impacto fue inmediato: renuncias en la dirigencia, salida del cuerpo técnico y un escándalo económico que terminó de dinamitar la estructura de un gigante que hoy busca reconstruirse desde las cenizas.