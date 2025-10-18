Boca lo dejó ir y Scaloni no lo quiso: el gigante de la Premier que irá a la carga por uno de los delanteros del momento

Apenas tres meses después de su traspaso a Arabia Saudita, Mateo Retegui, el delantero ítalo-argentino vuelve a estar en la mira de Europa. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United lo quiere sí o sí.

Mateo Retegui tuvo dar a conocer su potencial y nivel a pulmón. El joven atacante no tuvo lugar en Boca Juniors, demostró en Tigre ser un goleador sensacional y se ganó su transferencia millonaria al Genoa. Ya en Italia brilló en una temporada y llamó la atención del Atalanta, donde solo una temporada le bastó para convertirse en el Capocannoniere (goleador de la Serie A con 25 goles).

En el transcurso de estas últimas temporada, además de este gran rendimiento a nivel clubes tuvo que elegir a que Selección representar. Como Scaloni no lo llamó, él eligió irse con Italia y hoy es la gran referencia que tiene el seleccionado europeo con el objetivo de volver a clasificar a un Mundial tras 12 años.

Tras ser comprado por Al-Qadisiyah en 60 millones de euros, el nombre de Mateo Retegui vuelve a sacudir el mercado internacional. Gracias a su destacado presente en Italia y su impacto en la selección azzurra, el delantero se convirtió nuevamente en uno de los atacantes más buscados de Europa. Desde Inglaterra, el Manchester United estaría preparando una oferta suculenta para quedarse con su ficha, estimada entre los 50 y 60 millones de euros.

El interés del United no sorprende: el equipo de Old Trafford atraviesa una etapa de reconstrucción y busca con urgencia un delantero con jerarquía internacional. Retegui, de 26 años, reúne todas las condiciones: potencia, presencia en el área y una eficacia que pocos delanteros europeos pueden igualar en este momento.

El gran argumento que lo mantiene en la órbita de los grandes clubes es su espectacular rendimiento con la selección de Italia. En los últimos cuatro encuentros internacionales, Retegui anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias, convirtiéndose en el eje ofensivo del equipo y en una pieza clave rumbo al Mundial 2026. Su impacto es tal que la prensa italiana lo define como “el nuevo ídolo moderno de la Nazionale”.

La negociación, sin embargo, no sería sencilla. El Al-Qadisiyah invirtió una cifra récord por el delantero, y cualquier salida debería garantizarles recuperar gran parte de la inversión. Aun así, el Manchester United lo ve como una apuesta estratégica: un jugador que podría resolver los problemas de gol y al mismo tiempo elevar su valor en los próximos años.

De concretarse la operación, Retegui se convertiría en el nuevo rostro del ataque de los Red Devils, un equipo que aún busca su gran referencia ofensiva. El factor clave podría ser el Mundial 2026: si Retegui mantiene su nivel y tiene una actuación destacada, su cotización podría dispararse, motivo por el cual el United estaría decidido a adelantarse y cerrar el fichaje cuanto antes.