Salud Inteligente para la Mujer: comenzó el ciclo de encuentros en Mar del Plata

El Municipio puso en marcha el Programa Salud Inteligente para la Mujer, una propuesta orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a información sanitaria confiable para trabajadoras del sector portuario.

La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Salud en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mar del Plata, y apunta a formar mujeres referentes dentro de empresas y organizaciones, para que puedan replicar esos conocimientos en sus ámbitos laborales.



Según indicaron, el objetivo es incorporar herramientas digitales y promover redes de cuidado que faciliten el acceso al sistema de salud municipal.

El primer encuentro del ciclo se llevó a cabo con eje en ginecología y contó con las disertaciones de las doctoras Agustina Genga y Melina Toribio, junto a la participación de Alicia Zanfrillo. Durante la jornada se abordaron temas vinculados al autocuidado, la prevención y la salud sexual y reproductiva.

“Cuando se logran este tipo de articulaciones, el impacto trasciende y llega a toda la sociedad”, destacó la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

Además, remarcó que las instituciones “se sumaron con mucho entusiasmo” y que el objetivo es que el conocimiento pueda trasladarse a los espacios laborales, sociales y familiares.

El ciclo continuará con nuevos encuentros sobre salud mental, kinesiología y riesgos laborales, salud bucal y enfermedades cardiovasculares en la mujer.