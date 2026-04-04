Se bajaron de la moto, lo apuntaron con un arma y le robaron el celular cuando salía de la escuela

Los vieron en otros barrios de la ciudad con la misma modalidad de robo.

Ocurrió a las 15 en el barrio San Jacinto, cuando un chico de 15 años volvía del colegio y fue interceptado por dos sujetos encapuchados en moto. El acompañante lo amenazó con un arma para exigirle el celular.



El menor circulaba por calle 433, desde calle 4 hacia 2 bis, cuando una moto de color blanco, naranja y negro le cortó el paso. En el vehículo iban dos hombres de aproximadamente 30 años, ambos encapuchados. Uno de ellos descendió del rodado y, tras exhibir un revólver, amenazó al adolescente para que le entregara el teléfono que llevaba en el bolsillo.

Tras el robo, vecinos de la zona salieron a asistir al joven y dieron aviso a las autoridades. Luego, otra vecina aseguró que los mismos sujetos habrían intentado repetir la maniobra con otro adolescente a pocas cuadras del lugar, según comentó la madre de la víctima a 0223.

Ante esta situación, la familia realizó la denuncia y expresó su preocupación por el estado del menor. “Tiene miedo de salir a la calle y de ir al colegio”, aseguró la mujer en diálogo con este medio.

Además, la madre compartió imágenes en las que se vería a los presuntos autores del hecho, quienes también estarían siendo buscados en otras zonas como Acantilados.