Intentó robarle a un ciclista con cuchillos y fue detenido tras una persecución en plena madrugada

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este sábado luego de intentar robarle a un ciclista a quien amenazó con cuchillos en la zona de avenida Independencia.

El hecho ocurrió cerca de las 2.40 en inmediaciones de Independencia y Rodríguez Peña, donde personal policial que realizaba tareas de prevención observó a un sujeto corriendo a un hombre que circulaba en bicicleta. Al advertir la presencia del patrullero, la víctima alertó que estaba siendo perseguida para robarle.

Tenía tres cuchillos con los que amenazó al ciclista

Según pudo saber 0223, el agresor le exigía la entrega del rodado mientras lo amenazaba con armas blancas, pero la situación fue frustrada por la rápida intervención de los efectivos.

A partir de ese momento se inició una persecución que terminó a la altura de Independencia y Primera Junta, frente a un supermercado, donde lograron interceptar al sospechoso. Durante la huida, el hombre descartó tres cuchillos, dos tipo Tramontina y otro con mango azul, que fueron secuestrados.



Al momento de la aprehensión, el individuo opuso resistencia y debió ser reducido con la colaboración de un transeúnte. Además, durante el traslado a la comisaría, golpeó con sus pies y la cabeza las puertas y la mampara del móvil policial.La víctima, un hombre de 31 años, resultó ilesa.

En el caso interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y el traslado del imputado a sede judicial.