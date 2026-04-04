Violento robo "piraña" a automovilista: cayó un menor de 17 años
Ocurrió el viernes a la tarde en Luro al 7900. Quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.
4 de Abril de 2026 10:50
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un adolescente de 17 años fue aprehendido el viernes a la tarde en el barrio Coronel Dorrego, luego de un violento intento de robo bajo la modalidad "piraña" contra un automovilista.
Minutos después de las cuatro de la tarde miembros de la Fuerza Barrial de Aproximación llegó a la avenida Luro al 7900 donde varios vecinos tenían retenido al menor.
Según el testimonio de la víctima, un hombre de 63 años, momentos antes fue abordado por varios jóvenes que abrieron las puertas de su vehículo y comenzaron a golpearlo en el rostro y la cabeza, exigiéndole la entrega de las llaves.
"Ante su resistencia y la intervención de transeúntes que comenzaron a pedir ayuda, los agresores se dieron a la fuga, quedando uno de ellos en el lugar, quien fue retenido por vecinos", informaron autoridades policiales.
La víctima sufrió lesiones visibles y denunció además el robo de una riñonera que contenía documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un celular.
El fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y el alojamiento del menor en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.
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