Violento robo "piraña" a automovilista: cayó un menor de 17 años

Intentaron robarle el auto, pero gracias a la intervención civil no pudieron.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido el viernes a la tarde en el barrio Coronel Dorrego, luego de un violento intento de robo bajo la modalidad "piraña" contra un automovilista.



Minutos después de las cuatro de la tarde miembros de la Fuerza Barrial de Aproximación llegó a la avenida Luro al 7900 donde varios vecinos tenían retenido al menor.



un hombre de 63 años

varios jóvenes que abrieron las puertas de su vehículo

golpearlo en el rostro y la cabeza,

ranseúntes que comenzaron a pedir ayuda

los agresores se dieron a la fuga,

La víctima sufrió lesiones visibles y denunció además el robo de una riñonera

l Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Según el testimonio de la víctima,, momentos antes fue abordado pory comenzaron aexigiéndole la entrega de las llaves."Ante su resistencia y la intervención de tquedando uno de ellos en el lugar, quien fue retenido por vecinos", informaron autoridades policiales.que contenía documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un celular.El fiscadispuso la formación de causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y el alojamiento del menor en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

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