Policía baleó a “motochorro” adolescente que quiso asaltar a su hijo

Un adolescente de 16 años que intentó robar bajo la modalidad “motochorro” fue baleado el sábado a la noche en el barrio Las Heras por el padre de la víctima, un efectivo policial que advirtió la situación, y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, fueron dos los sujetos que a bordo de una moto sorprendieron a un joven en la puerta de su casa e intentaron asaltarlo. La secuencia fue advertida por el progenitor que estaba dentro del inmueble y que tras identificarse efectuó al menos un disparo que hirió a uno de los ladrones.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

El conductor de la moto escapó del lugar y el herido quedó retenido en el lugar hasta que lo trasladaron al Higa mientras personal de la comisaría decimosexta realizaba las primeras actuaciones en el lugar.

Al confirmar que el herido tenía 16 años se le dio intervención al fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.