Motochorros armados se hicieron pasar por repartidores y asaltaron a una panadera: "No sabía si la iban a matar"

La dueña del comercio denunció que el móvil policial que asistió a la zona se fundió.

Un violento asalto se registró en la noche de este domingo en una panadería del barrio 9 de Julio, donde dos sujetos armados se hicieron pasar por repartidores de una reconocida aplicación y se llevaron la recaudación.

El robo ocurrió alrededor de las 20 en un comercio ubicado en la avenida Arturo Alió y Ayacucho, cuando uno de los motochorros con mochila de Pedidos Ya y el casco puesto ingresó al local, exhibió un arma de fuego y le exigió el dinero de la caja registradora.

Sin embargo, el delincuente no sabía cómo abrirla y en la desesperación, se logra escuchar que le repite en varias ocasiones: "Dame la plata". Entonces, al no darse cuenta del funcionamiento del dispositivo, quitó la balanza de encima y se llevó la caja con el dinero de la jornada.

Una vez con el efectivo de la panadería, el ladrón rápidamente se subió al rodado que lo esperaba afuera y se dio a la fuga junto a su cómplice, según se observa en las imágenes a las que accedió 0223.

Por su lado, la dueña del comercio también filmó un video y denunció la insólita situación posterior. De acuerdo a su testimonio, el móvil policial que se presentó por la denuncia se fundió en el lugar y demoró el accionar de las autoridades para dar con los agresores.

"Hace 45 minutos me robaron, dos en una moto, enfierrados y con una mochila de Pedidos Ya. Se llevaron la caja registradora y apuntaron a mi empleada, que estaba asustada y llorando porque no sabía si la iban a matar o qué", expresó sumamente indignada.

Pero además, reclamó que tan solo se acercó un efectivo, a quien para colmo "se le fundió el auto", a pesar de que la comisaría más cercana se encuentra a 10 cuadras. "Todo el verano tuve los patrulleros acá y la gente no paraba por miedo a que les pidan los papeles. Se fueron los turistas y esto es tierra de nadie. Un desastre todo. Si nos pegan un tiro, llegan y ya estamos muertos", sentenció la mujer.