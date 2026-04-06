Murió el ladrón que chocó en una moto robada tras una persecución

El delincuente de 39 años que había perdido una pierna tras chocar contra un auto cuando escapaba de una persecución murió el domingo por la noche en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde había sido trasladado de urgencia.

La moto era robada.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio el deceso de Mariano Álvarez, quien manejaba la moto Bajaj Dominar 400 sustraída el domingo al mediodía en la avenida Constitución al 7500 y que personal policial persiguió tras el alerta que dieron operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Tras seguirlos por diferentes arterias y luego de perderlos de vista, escucharon una fuerte colisión en la intersección de Marcos Sastre y Alice, donde constataron que la moto había colisionado contra un Volkswagen Passat: el conductor de la moto sufrió la amputación de su pierna derecha mientras que su acompañante, una joven de 21 años, también fue derivada al nosocomio con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Lugar del choque.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era conducido por un hombre de 75 años, quien fue sometido a test de alcoholemia, arrojando resultado positivo (0,26 g/l), por lo que fue imputado por el delito de lesiones culposas, sin adoptarse medidas restrictivas de su libertad.

En el lugar del hecho, además, secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con numeración suprimida, lo que derivó en la apertura de una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento que ahora, tras el deceso, queda extinguida.

Auto con el que chocó.

En el caso de la acompañante se mantiene la imputación por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.