Así fue la persecución de película en la que un ladrón perdió la pierna: los chocó un jubilado alcoholizado

La colisión ocurrió pasadas las 12 en Marcos Sastre y Alice, en el barrio Constitución.

Horas después del violento episodio que sacudió a la ciudad en la mañana de este domingo de pascua, dieron a conocer la versión oficial del robo, persecución y choque en que un delincuente perdió la pierna y su acompañante fue hospitalizada. El conductor que los impactó, de 75 años, estaba alcoholizado.

El insólito hecho comenzó alrededor de las 11:50, cuando advirtieron al personal del Comando de Patrullas por dos personas que forzaban el tablero de una moto Bajaj Dominar 400 en la avenida Constitución al 7500. A pesar de que los agentes no encontraron a los ladrones, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) captó a la pareja circulando con el rodado.

A partir de esa información, las autoridades comenzaron a seguirlos por diferentes arterias, hasta que los perdieron de vista y minutos después, escucharon una fuerte colisión en la intersección de Marcos Sastre y Alice, donde constataron que la moto había colisionado contra un Volkswagen Passat.

La moto Bajaj Dominar 400 había sido sustraída en la avenida Constitución al 7500.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, de 39 años, sufrió la amputación de su pierna derecha, siendo trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en estado delicado. En tanto a su acompañante, una joven de 21 años, también fue derivada al nosocomio con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era conducido por un hombre de 75 años, quien fue sometido a test de alcoholemia, arrojando resultado positivo (0,26 g/l), por lo que fue imputado por el delito de lesiones culposas, sin adoptarse medidas restrictivas de su libertad.

En el lugar del hecho, además, secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con numeración suprimida, lo que derivó en la apertura de una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento.

El conductor de 39 años perdió la pierna derecha y su acompañante, de 21, sufrió politraumatismos.

En cuanto a los ocupantes del rodado de menor porte, el sujeto fue imputado por los delitos de encubrimiento y portación ilegal de arma de uso civil, mientras que la acompañante por encubrimiento, quedando a disposición de la justicia y supeditada a su evolución médica, con traslado previsto a la Unidad Penal N° 50 de Batán al recibir el alta.

En el caso intervienen la UFIJE de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, y la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quienes avalaron lo actuado y dispusieron las diligencias de rigor.