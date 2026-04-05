Robo, persecución y choque: un delincuente perdió una pierna y está grave

El robo de una moto estacionada en una vivienda derivó en una importante persecución en la zona de Constitución y un delincuente gravemente herido.

Según la reconstrucción del hecho, el dueño del rodado, un turista, notó el faltante del vehículo después de ver la reja de su casa forzada.

Con el aviso, la policía realizó un operativo de búsqueda hasta dar con la moto cerca de un supermercado. Rápidamente los delincuentes intentaron darse a la fuga, pero en la persecución chocaron contra otro vehículo.

Como resultado, el conductor terminó gravemente herido, "con múltiples fracturas y sin una pierna", indicaron fuentes oficiales a 0223. Por el momento permanece internado en el Hospital General Interzonal.

Su acompañante, una mujer, fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán. La Fiscalía dispuso la formación de causa por robo de vehículo dejado en la vía pública para ambos implicados y por portación ilegal de arma de fuego para el sujeto.