Vuelve el mal tiempo: rige un doble alerta meteorológico para Mar del Plata

Se vino el frío a Mar del Plata y el pronóstico para los próximos días no es para nada alentador, con la proximidad de un frente de inestabilidad que se extenderá por varios días e incluye alertas meteorológicos.

Este lunes, se prevé una jornada mayormente nublada con escasa probabilidad de lluvias -entre el 10% y el 40%- a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 10° de mínima y los 18° de máxima, con viento leve a moderado del sector oeste. No hay que descartar algún chaparrón por la noche.

Doble alerta meteorológico para Mar del Plata

El martes se presentará como el día más inestable de la semana y rigen dos alertas amarillas para Mar del Plata: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, con probabilidades que alcanzan entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima sube a 15° y la máxima a 19°.

El SMN determinó un alerta amarillo para todo el día, por lluvias de variada intensidad, algunas fuertes y con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. No se descarta la presencia de tormentas.

Por la tarde y noche, rige un alerta temprana por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h hacia la noche.

En tanto, el miércoles mostrará una leve mejora en las condiciones del tiempo, aunque durante la mañana aún podrían registrarse algunas lluvias aisladas. Hacia la tarde y noche, el pronóstico extendido indica que el cielo comenzará a despejarse. La temperatura se mantendrá estable, con una mínima de 15° y una máxima de 19°.