Lluvia y frío: se viene un lunes negro en Mar del Plata

La máxima será de 17° y la mínima de 11°, según el SMN.

Después de un fin de semana extra largo que finalizó con un domingo de pascua fresco pero algo soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó condiciones desfavorables para el regreso a la rutina en Mar del Plata.

En principio, la jornada se despedirá con 14°, viento a una baja velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) del noreste y cielo nublado, aunque sin precipitaciones, que sí llegarán en breve.

De acuerdo al organismo, la temperatura llegará a caer hasta los 11° en la madrugada del lunes, para el que se prevé una máxima de 17° y agua desde la salida del sol.

El martes empeorarán las condiciones meteorológicas.

A pesar de que tanto en la mañana y la noche existe una baja probabilidad de lluvias aisladas, durante la tarde las chances son todavía mayores, y los factores climáticos coinciden en un día que requerirá de abrigo.

Por el lado del viento, soplará del este en la mañana a una velocidad de entre 23 y 31 km/h y luego cambiará al sudeste por la tarde, sector desde el que se mantendrá hasta la noche y correrá con mayor velocidad, ya que esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Doble alerta amarillo para el martes

El pronóstico continúa igual de negativo para el martes, ya que el SMN emitió un alerta amarillo por lluvia en la mañana y por viento zonda a la tarde y noche en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.