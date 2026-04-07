No lo puede creer nadie: la ex figura del Manchester City que esta en problemas judiciales por un hábito insólito

Brilló en el conjunto inglés junto con el Kun Agüero pero ahora atraviesa un conflicto judicial que sacude al fútbol internacional y podría costarle millones.

El escándalo sacude al fútbol europeo y tiene como protagonista a una ex figura del Manchester City, que además supo compartir plantel con Sergio Agüero en una de las etapas más recordadas del club. Lejos de las canchas y del brillo de aquellos años, hoy enfrenta un conflicto judicial que podría costarle millones y poner en jaque su situación legal en Francia: se trata de Samir Nasri.

El ex jugador de los Cityzens y Arsenal está siendo investigado por la Hacienda francesa por presunta evasión fiscal desde 2021. En aquel momento, el ex mediocampista aseguró que su residencia estaba en Dubai, lo que lo eximiría de pagar impuestos en su país natal.

Sin embargo, una serie de pruebas comenzaron a poner en duda su versión. Según informó el medio Les Echos, el fisco detectó que el ex futbolista realizó 212 pedidos de comida a domicilio en Francia durante 2022, todos registrados a su nombre, un detalle tan llamativo como comprometedor.

A esto se suma que Nasri mantenía un contrato laboral con una cadena televisiva francesa entre 2021 y 2022, lo que implicaba su presencia en entre 40 y 45 programas. Este punto resulta clave para la investigación, ya que refuerza la idea de que residía en Francia durante ese período.

Los registros de viajes también juegan en su contra. Entre 2021 y 2023, habría permanecido entre 126 y 208 días en territorio francés, mientras que en Dubai su estadía fue considerablemente menor, lo que contradice su declaración inicial ante las autoridades.

Frente a este escenario, la Fiscalía avanzó con el embargo de una propiedad en París y la congelación de cuentas bancarias vinculadas a la entidad Edmond de Rothschild. En caso de ser hallado culpable, Samir Nasri podría enfrentar una multa de hasta 5 millones de euros, en un caso que vuelve a poner en foco la vida fuera de las canchas de las ex figuras del fútbol mundial.