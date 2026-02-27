El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 , celebrado en Nyon, volvió a enfrentar a dos pesos pesados ​​del fútbol europeo: Real Madrid y Manchester City . Este cruce se ha convertido en una rivalidad emblemática del torneo, ya que será la quinta temporada consecutiva en la que se midan y la sexta en las últimas siete campañas, consolidándose como un clásico moderno.

Además de la frecuencia, la calidad de estos encuentros ha sido sobresaliente. Cada serie entre ambos equipos ha estado marcada por la intensidad, los goles y el protagonismo de figuras decisivas. En el banco del Manchester City se encuentra Pep Guardiola, una figura que añade una dimensión emocional y táctica especial a este enfrentamiento . El entrenador, símbolo histórico de Barcelona y creador del proyecto de la City, ha elevado la rivalidad a otro nivel. Los partidos de esta eliminatoria se jugarán con la ida el 10 o 11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17 o 18 de marzo en el Etihad Stadium.

Otro duelo destacado será el de Paris Saint-Germain y Chelsea . El PSG llega como campeón vigente de la Champions League, mientras que Chelsea ostenta el título del Mundial de Clubes, logró tras vencer 3-0 al equipo parisino en la final. Ahora, ambos equipos se enfrentarán en octavos en una serie cargada de significado: revancha, alta jerarquía internacional y la confrontación de dos proyectos ambiciosos que buscan consolidarse como referentes en Europa.

El sorteo también definió otros enfrentamientos atractivos y con antecedentes europeos importantes: Galatasaray frente a Liverpool; Atalanta contra Bayern Múnich; Newcastle United contra Barcelona; Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur; Bodø/Glimt frente al Sporting; y Bayer Leverkusen contra Arsenal.

Los dieciséis equipos que avanzarán buscarán un lugar en Budapest, que será sede de la final el 30 de mayo. Las fechas para los cuartos de final están programadas para el 7/8 y 14/15 de abril, y las semifinales para el 28/29 de abril y 5/6 de mayo.