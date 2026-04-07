Arrancó la Sudamericana con resultados positivos: Racing se trae tres puntazos de la altura de Bolivia y Barracas igualó con Vasco

Comenzó la Sudamericana con una gran victoria de la "Academia" a más de 2700 metros de altura; mientras que el "Guapo" sumó su primer punto internacional en su historia.

Racing inició su participación en el grupo E de la Copa Sudamericana con una sólida victoria por 3-1 ante Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Patria de Sucre, a 2790 metros de altura. El partido dejó como figuras al arquero Facundo Cambeses y al defensor Franco Pardo, quienes fueron determinantes para el resultado final.

El encuentro fue intenso desde el comienzo, con Racing sufriendo la altura y el orden táctico del rival boliviano. Sin embargo, Gonzalo Sosa abrió el marcador para la Academia tras aprovechar un rebote en ataque, poniendo el 1-0 en un momento complicado para el equipo de Avellaneda.

Independiente Petrolero respondió con peligro, especialmente a través de Rodrigo Rivas, que tuvo una clara oportunidad para empatar pero definió desviadamente. Cambeses se destacó al evitar el empate con una gran atajada.

Martirena amplió la ventaja para Racing con un remate cruzado que se coló en el primer palo, tras una desatención defensiva del local. Sin embargo, Independiente Petrolero descontó desde el penal, convertido por Thomaz Santos luego de una falta sancionada por el VAR sobre Ignacio Rodríguez.

En la segunda mitad, el partido mantuvo su ritmo dinámico. Racing controló el juego y estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero fue en la última jugada cuando Matías Zaracho ganó la pelota y, tras un centro atrás, Toto Fernández definió para cerrar el triunfo 3-1.

Una acción clave se dio cuando Franco Pardo salvó en la línea un posible empate de Independiente Petrolero tras una definición cruzada de Cristaldo, que superó a Cambeses pero encontró al defensor para evitar el 2-2.

Con este resultado el equipo de Gustavo Costas lidera el grupo E con tres unidades hasta el jueves que jugará su primer partido Botafogo ante Caracas su primer encuentro en el torneo.

Mientras la Academia celebraba en Bolivia, Barracas Central hizo su primera aparición en el ámbito internacional al enfrentarse a Vasco da Gama en el Estadio Florencio Sola, partido correspondiente al Grupo G de la Copa Sudamericana. El encuentro terminó en un empate sin goles, con un desarrollo parejo y pocas situaciones claras de gol.

Los visitantes, que presentaron un equipo completamente alternativo, dominaron la posesión del balón, aunque no lograron capitalizar esa ventaja en el marcador. El plantel brasileño estuvo bajo la dirección de Marcelo Salles, ya que el entrenador principal, Renato Gaúcho, no viajó a Argentina.

La situación más significativa en el segundo tiempo se produjo a los 78 minutos, cuando Maximiliano Puig fue expulsado tras una dura infracción sobre el portugués Nuno Moreira, apenas un minuto después de haber ingresado en el campo sustituyendo a Iván Tapia. Esta expulsión dejó a Barracas con diez jugadores para los minutos finales del partido.

El Guapo logró mantener el empate en su debut absoluto en competencias internacionales, mostrando un planteo sólido a pesar de la inferioridad numérica en la recta final del encuentro. Con este resultado sumó su primer punto a nivel internacional y se ubica con los mismos puntos que el conjunto brasileño hasta mañana que se medirán Audax Italiano y Olimpia.