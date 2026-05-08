River pedirá en Conmebol que le saquen la expulsión a Beltrán

River terminó ganando y eso dejó un poco la bronca de lado. Pero la expulsión de Santiago Betrán, a cinco minutos el final y con el "millonario" sin más ventanas de cambios, generó un malestar en el club de Núñez que tuvo que terminar con el uruguayo Viña de arquero y, además, pierde al juvenil y una de las figuras del momento para las dos últimas fechas del Grupo H de la Copa Sudamericana. Por eso, más allá del resultado final, la dirigencia se mueve y pedirá la anulación de la tarjeta roja.

Hasta el momento, la intervención del VAR había sido correcta en la sanción de los dos penales (uno por equipo) y la expulsión del venezolano Castillo, por un fuerte planchazo sobre Silva. En el comienzo, el juvenil de River pudo ser sancionado por una durísima infracción pero, por suerte para los argentinos, no hubo llamado al juez principal.

Pero a poco del final y con el partido igualado, Beltrán salió desesperado del área y cometió una falta a Berríos que lo dejaba en el camino y Derlis López le sacó la tarjeta amarilla. Hasta ahí, todo normal. Pero desde el VAR lo llamaron para revisar una posible expulsión, el árbitro cambió la decisión y condicionó a River para el cierre del encuentro, sin que existieran los fundamentos para sancionar último recurso por ocasión manifiesta de gol. El delantero no sólo iba hacia afuera, sino que había dos defensores cerrando.

Por tal motivo, River anunció que irán a Conmebol para reclamar por la expulsión de Santiago Beltrán y apelarán para que le quiten la tarjeta roja y, por ende, no sea suspendido. Utilizarán como antecedente cercano una decisión de la casa madre del fútbol sudamericano, en la Libertadores 2025, que anuló una roja mal sacada a Gonzalo Plata de Flamengo.

