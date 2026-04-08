Ofrecían paquetes de viajes a precios bajos y estafaron a más de 800 personas por un millón de dólares.

La agencia Traveling Turismo, que se caracterizaba por ofrecer paquetes de viajes a precios bajos, desde hace dos meses comenzó a recibir cientas de denuncias de víctimas que perdieron dinero y tiempo contratando sus servicios.

Desde un chico que vendió el auto para poder viajar, jubilados que perdieron todos sus ahorros y hasta contigentes que quedaron varados en Brasil o el Caribe: la causa tiene, hasta el momento, más de 800 damnificados. La defraudación está estimada en un millón de dólares aproximadamente.

Los denunciantes se organizaron y piden una condena social para el dueño de la agencia, identificado como Diego Gastón Navarro, quien se hacía pasar por uno de los coordinadores de la empresa. A principios de marzo dejó de atender las llamadas y se dio de baja en todas las redes sociales.

En diálogo con Infobae una de las damnificadas contó cuál fue el desencadenante de las denuncias contra la agencia: “Fue con un grupo de pasajeros que, una vez en Ezeiza, antes de viajar, les dijeron que les cambiaban el paquete completo. Se plantaron y pidieron el reintegro del dinero".

"Mientras estaban allí uno de los afectados decidió llamar al dueño de la empresa y el teléfono celular que sonó fue el que tenía en uno de sus bolsillos el propio Navarro, bajo su rol de falso coordinador. Ahí no le quedó otra que devolver todo el dinero, pero en pesos argentinos, cuando la agencia siempre exigía el pago en dólares”, explicó.

La situación financiera del sospechoso

Según Infobae, Diego Gastón Navarro acumula importantes deudas en el sistema financiero. Actualmente, se encuentra en la situación 5 en la Central de Deudores del BCRA, que representa el nivel más alto de riesgo (“Irrecuperable”).

Este rango indica moras superiores a un año, deuda judicializada o insolvencia. Es una categoría que bloquea el acceso a créditos y tarjetas, requiriendo cancelar la deuda para iniciar la rectificación.

En esa línea, el sospechoso acumula una deuda de $2.721.000 con bancos, entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito u otras entidades supervisadas por el Banco Central.