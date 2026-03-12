Se entregó una de las gitanas estafadoras: la incongruencia que encontraron en su declaración

La muerte autoinfligida de Merlín Díaz, la joven peluquera que fue estafada por 14 millones de pesos por tres gitanas que frecuentaban su local, aún mantiene conmocionado a todo el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La investigación detrás del caso tuvo novedades en las últimas horas, ya que se presentó ante la Justicia una de las tres mujeres prófugas. Se trata de María Silvia Mitrovich, de 78 años, quien se presentó en la UFI N°19 de Lomas acompañada por su abogada.

Según trascendió, la acusada admitió que conocía a Merlín y aseguró que iba a su peluquería a hacerse las uñas. Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato, como el hecho de que viajara alrededor de una hora desde Temperley hasta Ingeniero Budge para realizarse una manicura.

Continúan prófugas Mirta Noemí Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich, las otras dos gitanas estafadoras. Según la investigación en curso, la peluquera les había entregado los 14 millones de pesos después de que la convencieran de realizar una “limpieza espiritual” a los billetes, para que su negocio prosperara.

Al descubrir la estafa Merlín tomó ácido muriático y falleció horas más tarde. Dejó un escrito a su pareja, donde explicaba la situación y le pedía que vaya detrás de las mujeres que le robaron todos sus ahorros. La causa es investigada por la Policía de Lomas de Zamora.