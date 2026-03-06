La mujer pidió disculpas a su marido y se despidió en una carta: "Me arruinaron la vida"

Una tragedia sacude a Ingeniero Budge luego de que Merlín Díaz, una peluquera de 30 años, decidiera quitarse la vida tras ser víctima de una estafa por 14 millones de pesos. La mujer había confiado en tres mujeres gitanas que le prometieron hacer una “limpieza espiritual” para eliminar un “trabajo malicioso” que, según ellas, afectaba su prosperidad.

El engaño comenzó el 15 de enero, cuando las sospechosas se atendieron en el local de Merlín, ubicado en la intersección de San Juan y Olimpo. Luego de ganarse su confianza, la convencieron de que debía entregarles todos sus ahorros para realizar la supuesta limpieza del dinero y que se los devolverían después.

A pesar de las advertencias de su esposo, Merlín mantuvo el contacto en secreto con las mujeres. El 20 de enero, les entregó sus ahorros familiares, confiando en que la maldición sería eliminada. Sin embargo, al no recibir noticias y al percatarse de la estafa, comenzó a reclamar sin obtener respuesta.

Desesperada, la mujer tomó una botella de ácido muriático con la intención de suicidarse. Aunque luego se arrepintió y pidió ayuda a su pareja, murió poco después de ser ingresada en el hospital.

En sus últimos momentos, Merlín confesó a su esposo la estafa y le dejó cartas en las que señalaba a las tres mujeres involucradas. Además, le solicitó que revisara los chats para reconstruir el fraude.

La investigación, encabezada por la UFI 19 y el fiscal Ignacio Torrigino, incluyó la revisión de cámaras de seguridad y el análisis del celular de la víctima. Esto permitió identificar a las acusadas, quienes usaban identidades falsas para desplazarse por la zona. Sin embargo, al intentar localizarlas en el barrio La Perla, en Temperley, ya habían desaparecido.

Las sospechosas, identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, permanecen prófugas desde hace más de un mes, mientras la policía continúa con la búsqueda.