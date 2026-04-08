Durante el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou, una jugada controversial encendió la polémica y la furia de los locales. El incidente ocurrió al inicio del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1 a 0 a favor del Atlético, gracias a un golazo de tiro libre del delantero argentino Julián Álvarez justo antes del descanso.

En la acción en cuestión, el arquero argentino Juan Musso pasó el balón a su compañero Marc Pubill, quien lo tomó con la mano dentro del área antes de ejecutar la salida desde el arco. Los jugadores del Barcelona y los espectadores reclamaron penal para su equipo, pero el árbitro István Kovács decidió no sancionar la infracción, interpretando que Musso cedía el balón para el saque de arco.

Ante esta decisión, el exárbitro español Iturralde González opinó en la Cadena SER que el VAR debería haber intervenido para revisar la jugada y sancionar la pena máxima. Según sus palabras: "Lo tienen que llamar del VAR, es penal. Esto es un error técnico gigante. Balón parado... por favor. Penal clarísimo. Esto es muy grave".

Este fallo arbitral ha generado un debate intenso sobre la interpretación de las reglas en situaciones de balón parado y la responsabilidad del VAR en apoyar las decisiones en momentos decisivos del torneo.