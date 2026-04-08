El Atlético de Madrid logró una victoria clave en la ida de los cuartos de final de la Champions League al imponerse 2 a 0 a Barcelona en el Camp Nou, un resultado que deja en ventaja a los colchoneros para la vuelta. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone mostró una gran efectividad, con Julián Álvarez como protagonista principal.

El delantero argentino, que ha atravesado una temporada complicada, fue determinante al provocar la expulsión del central azulgrana Cubarsí tras una asistencia precisa a Giuliano Simeone. Además, Álvarez anotó un espectacular gol de tiro libre que adelantó al Atlético justo antes del descanso, marcando un golpe psicológico importante para el Barça.

El Barça intentó imponer su ritmo con una presión alta y una circulación rápida del balón, generando ocasiones claras, pero sin poder concretar. Rashford marcó un gol anulado por fuera de juego previo de Lamine Yamal, y Lewandowski también estuvo cerca de anotar, salvado por una gran intervención de Le Normand. La expulsión de Cubarsí, tras una falta sobre Giuliano Simeone, cambió el curso del encuentro. Kovacs, tras consultar el VAR, mostró la roja directa, dejando al Barça con un jugador menos. En ese momento, Julián Álvarez aprovechó para marcar su gol de falta que puso al Atlético en ventaja al descanso.

En la segunda mitad, el Barça buscó reaccionar con cambios ofensivos, ingresando a Gavi y Fermín López, y presionando en campo contrario. Sin embargo, pese a las quejas por un posible penalti a Pubill que el árbitro no sancionó, el Atlético se mantuvo sólido. El 0-2 definitivo llegó gracias a Sorloth, quien remató con comodidad tras un pase preciso de Ruggeri, superando la marca del Barça y al portero Joan García en el minuto 71. A partir de ahí, el equipo visitante controló el partido y resistió la presión final de los locales para sellar un resultado muy valioso.

Con este triunfo, el Atlético de Madrid se acerca a las semifinales de la Champions, dejando al Barça con la difícil tarea de remontar en la vuelta. Julián Álvarez se destacó como la figura del encuentro, aportando tanto en la creación como en la definición para un Atlético que mostró carácter y eficacia.