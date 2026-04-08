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Últimos cupos para el Maratón de Mar del Plata: cómo inscribirse

El 19 de abril se realiza el tradicional evento atlético de nuestra ciudad, que tendrá, además de la distancia de 42K, las alternativas de 21K y 10K.

Todo listo para una nueva edición del Maratón de Mar del Plata.

8 de Abril de 2026 09:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Los tradicionales 42K se corren el 19 de abril con largada desde Playa Grande. Además se pueden correr las pruebas alternativas de 21K y 10K. Aún quedan cupos en las tres categorías, ingresando en www.newbalance.com.ar/42k-mar-del-plata-2026/race-series-mdp-42k.html

El Maratón de Mar del Plata se corre el 19 de abril y aún quedan lugares para anotarse en cualquiera de las 3 distancias: los 42K, los 21K o los 10K. La carrera se larga a las 7 desde Playa Grande, sobre calle Guardavidas Guillermo Volpe. 

Como ocurre todos los años, a raíz de estos acontecimientos deportivos - tanto con el Maratón como el Medio Maratón-,se espera la llegada de turismo a la ciudad y el consecuente movimiento del área comercial. 

Para los atletas, esta competencia es una oportunidad única para enfrentar un circuito muy exigente, desafiar sus límites y vivir una experiencia inolvidable junto al mar, observando las postales más hermosas de la Costa Atlántica en una carrera que ya es un emblema en nuestro país.

Para inscripción y más información, los interesados pueden ingresar en www.newbalance.com.ar/42k-mar-del-plata-2026/race-series-mdp-42k.html
 

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