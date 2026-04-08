Últimos cupos para el Maratón de Mar del Plata: cómo inscribirse

Todo listo para una nueva edición del Maratón de Mar del Plata.

Los tradicionales 42K se corren el 19 de abril con largada desde Playa Grande. Además se pueden correr las pruebas alternativas de 21K y 10K. Aún quedan cupos en las tres categorías, ingresando en www.newbalance.com.ar/42k-mar-del-plata-2026/race-series-mdp-42k.html

El Maratón de Mar del Plata se corre el 19 de abril y aún quedan lugares para anotarse en cualquiera de las 3 distancias: los 42K, los 21K o los 10K. La carrera se larga a las 7 desde Playa Grande, sobre calle Guardavidas Guillermo Volpe.

Como ocurre todos los años, a raíz de estos acontecimientos deportivos - tanto con el Maratón como el Medio Maratón-,se espera la llegada de turismo a la ciudad y el consecuente movimiento del área comercial.

Para los atletas, esta competencia es una oportunidad única para enfrentar un circuito muy exigente, desafiar sus límites y vivir una experiencia inolvidable junto al mar, observando las postales más hermosas de la Costa Atlántica en una carrera que ya es un emblema en nuestro país.

Para inscripción y más información, los interesados pueden ingresar en www.newbalance.com.ar/42k-mar-del-plata-2026/race-series-mdp-42k.html

