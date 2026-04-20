A los 70 años, completó su primera media maratón en Mar del Plata: la historia de Susana Núñez

Este domingo se corrió el maratón de Mar del Plata en el que, además de la distancia oficial de 42k 195 metros se sumaron las distancias complementarias de 21k 09 metros y 10k. De la prueba participaron 3500 atletas profesionales y amateurs. Entre ellos, se destacó la historia de Sandra Núñez, una runner de 70 años que viajó a la ciudad exclusivamente para “cumplir un gran sueño”: completar el medio maratón.

“Es un gran sueño. Voy a correr la media maratón de Mar del Plata, nunca hice esta distancia”, decía en la previa la mujer a Rio General Belgrano al tiempo que aclaraba que si bien toda su vida había practicado deporte, nunca se había animado a hacer una distancia mayor a los 10k de ruta, porque “la cabeza juega en contra”.

Pero este año Joana Almada, una compañera de entrenamiento, se ofreció como “liebre” y la convenció.

“El año pasado decía que quería correrla, pero en realidad no la entrené, me empezó a jugar en contra la cabeza. Y este año una chica me dijo “corro con vos” porque a veces correr solo es feo entonces empecé a entrenar como corresponde”, contó.

Durante tres meses, Sandra se preparó con un grupo de running de la ciudad bonaerense de General Belgrano realizando fondos de resistencia de 17k o dos horas de duración y pasadas (entrenamientos de alta intensidad que consisten en correr distancias específicas a un ritmo superior al de carrera, intercalando pausas de descanso) de mil metros a media velocidad combinadas con pasadas cortas de 100 o 200 metros.

Su objetivo era claro: completar la carrera en 3 horas y lo logró. Largó a las 7 de la mañana, pisó la alfombra roja de largada y a las 9:55 empezó a subir la loma del golf, el último tramo y más tortuoso del circuito junto a Almada, que no la abandonó en ningún momento. Pasaron la curva y un grupo de runners marplatenses que esperaba a sus compañeros la alentó para terminar el recorrido con un sprint en el paseo Celso Aldao, donde estaba el arco de llegada.

Lo lograron: Sandra clavó el reloj en 3:01:21, quedó quinta en su categoría y cumplió su sueño en medio del aliento y el aplauso del público que siguió la competencia de cerca.

Es una droga, sana”

“Cuando entrás a correr no salís más., revelaba la mujer en la previa a la carrera. "A la edad que tengo dije: corro 21 y ya está. Capaz que el año que viene sigo entrenando y voy por los 42", cerraba.