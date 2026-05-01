Un Día del Trabajador con los visitantes menos deseados: viento y lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las probabilidades de precipitaciones para la tarde. Otra jornada ventosa en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo instable para este viernes del Día del Trabajador en Mar del Plata, con el visitante menos querido para una jornada de feriado, la lluvia.
Para la mañana se aguarda un cielo parcialmente nublado con temperaturas en torno a los 10°C, con vientos que serán otra marca del viernes, ya que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, sentido noroeste, con ráfagas que llegarían a los 50 km/h.
En horas de la tarde el cielo se irá cubriendo, con la presencia de lluvias aisladas en diferentes puntos de la región, aunque de la mano de la suba de la temperatura, que llegaría a los 21°C. Los vientos rotarán con sentido desde el sur, siendo más leves, entre 32 y 31 km/h.
Finalmente, en horas de la noche el viento ganará fuerza, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h, también desde el sur. La temperatura descenderá a los 14°C.
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