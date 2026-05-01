Un Día del Trabajador con los visitantes menos deseados: viento y lluvia

El viento marcará una jornada donde hay altas probabilidades de lluvia para la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo instable para este viernes del Día del Trabajador en Mar del Plata, con el visitante menos querido para una jornada de feriado, la lluvia.

Para la mañana se aguarda un cielo parcialmente nublado con temperaturas en torno a los 10°C, con vientos que serán otra marca del viernes, ya que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, sentido noroeste, con ráfagas que llegarían a los 50 km/h.

El viento no se pierde el Día del Trabajador: dirá presente durante todo el día.

En horas de la tarde el cielo se irá cubriendo, con la presencia de lluvias aisladas en diferentes puntos de la región, aunque de la mano de la suba de la temperatura, que llegaría a los 21°C. Los vientos rotarán con sentido desde el sur, siendo más leves, entre 32 y 31 km/h.

Finalmente, en horas de la noche el viento ganará fuerza, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h, también desde el sur. La temperatura descenderá a los 14°C.