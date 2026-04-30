El clima no acompaña: qué dice el pronóstico para el Día del Trabajador en Mar del Plata

Las ráfagas de viento alcanzarán una velocidad de hasta 59 km/ a la noche.

Luego de un jueves primaveral soleado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una maxima agradable para el Día del Trabajador, aunque acompañada por fuertes vientos y lluvias aisladas que llegarían a la tarde.

De acuerdo al organismo, primero tendremos una noche parcialmente nublada, con 14° y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del noroeste, las cuales soplarán constantemente hasta la mañana del viernes, cuando rotarán al sur y continuarán con una potencia similar.

Viento todo el día y lluvia a la tarde: el pronóstico desalentador para este Día del Trabajador.

Más allá de los vientos, que serán aún más intensos en la noche (hasta 59 km/h), se espera una máxima de 21° y mínima de 9°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde.

Sábado fresco, lluvioso y con alerta amarillo

Aunque para las últimas horas no se prevén nuevas precipitaciones e incluso las probabilidad a la tarde son bajas, el SMN anunció un sábado fresco, lluvioso y con alerta amarillo: advirtió por vientos del sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.