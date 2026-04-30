El clima no acompaña: qué dice el pronóstico para el Día del Trabajador en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias aisladas por la tarde y fuertes ráfagas de viento a lo largo de toda la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un jueves primaveral soleado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una maxima agradable para el Día del Trabajador, aunque acompañada por fuertes vientos y lluvias aisladas que llegarían a la tarde.
De acuerdo al organismo, primero tendremos una noche parcialmente nublada, con 14° y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del noroeste, las cuales soplarán constantemente hasta la mañana del viernes, cuando rotarán al sur y continuarán con una potencia similar.
Más allá de los vientos, que serán aún más intensos en la noche (hasta 59 km/h), se espera una máxima de 21° y mínima de 9°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde.
Sábado fresco, lluvioso y con alerta amarillo
Aunque para las últimas horas no se prevén nuevas precipitaciones e incluso las probabilidad a la tarde son bajas, el SMN anunció un sábado fresco, lluvioso y con alerta amarillo: advirtió por vientos del sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
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