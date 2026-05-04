Durante la primera vuelta del Gran Premio de Miami 2026, la tensión entre pilotos quedó evidenciada tras un roce entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto. El incidente ocurrió en una largada caótica que modificó el orden de la carrera, tras el trompo de Max Verstappen.

Colapinto intentó defender su posición frente a un Ferrari, estirando la frenada, lo que generó un leve contacto con Hamilton. Esta acción no fue bien recibida por el piloto británico, que minutos después, al poder sobrepasar al argentino, le mostró el dedo medio, un gesto obsceno que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lejos de generar polémica, quedó claro que la reacción de Hamilton fue una expresión de frustración propia del momento de competencia, ya que los comisarios deportivos revisaron el toque y lo calificaron como un simple incidente de carrera, sin imponer sanciones.

Hamilton explicó al finalizar la carrera cómo esa situación afectó su desempeño: “Tuve muy mala suerte por quedar involucrado en el trompo de Max. Y después, el daño por Franco me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie”.

Además, agregó: “Perdí alrededor de medio segundo de carga y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Es lo peor cuando pasa en la primera vuelta, porque ya no hay nada que podamos hacer. Un fin de semana para olvidar. Seguimos adelante”.

Finalmente, Hamilton terminó la carrera en el quinto puesto, mientras que Colapinto logró un destacado séptimo lugar, imponiéndose como uno de los pilotos argentinos más destacados en esta temporada de Fórmula 1.