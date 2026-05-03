Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores presentaciones en la Fórmula 1 al finalizar en el 8° puesto durante el Gran Premio de Miami, igualando así su mejor desempeño en la categoría y aportando cuatro puntos fundamentales para el equipo Alpine.

El piloto argentino comenzó el fin de semana con un sólido desempeño, ubicándose 10° en la carrera Sprint y clasificando 8°, lo que anticipó una buena jornada para el domingo. En la largada, a pesar de un leve roce con Lewis Hamilton en la primera curva, Colapinto logró mantener la posición y, tras un incidente que perjudicó a Max Verstappen, ganó un lugar, colocándose en una posición favorable.

Durante la carrera, un momento clave fue la aparición del Safety Car tras un fuerte choque entre Pierre Gasly y Liam Lawson, que también provocó el abandono de Isack Hadjar. Alpine decidió mantener a Colapinto en pista con neumáticos blandos, lo que le permitió alcanzar momentáneamente el cuarto lugar.

Sin embargo, tras una parada en boxes para cambiar a gomas duras, Colapinto fue superado por Hamilton y Oscar Piastri, descendiendo hasta la octava posición. A partir de entonces, el piloto número 43 mostró una conducción inteligente y constante, asegurando los puntos y manteniendo una ventaja clara sobre sus perseguidores.

En la cima de la competencia, Kimi Antonelli se destacó con una carrera impecable, conquistando su tercera victoria consecutiva en la Fórmula 1. El joven italiano, de apenas 19 años, lideró la mayor parte del Gran Premio y finalmente cruzó la meta en primer lugar, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Colapinto, tras una largada con altibajos y el incidente con Hamilton, demostró gran temple y habilidad para mantenerse en zona de puntos, a pesar de la presión y los cambios en las condiciones climáticas que incluyeron gotas de lluvia durante la carrera.

El piloto argentino también vivió momentos de tensión cuando su compañero Pierre Gasly tuvo que abandonar debido a un choque con Lawson, lo que representó una pérdida importante para Alpine en la lucha por sumar puntos.

En definitiva, la actuación de Colapinto en Miami es un paso significativo en su carrera en la Fórmula 1, consolidando su lugar en la categoría y aportando valiosos puntos para su escudería.