Más frío y nuevas lluvias: cómo estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata

Anunciaron una mínima de 3° y una máxima de 9° para este miércoles en Mar del Plata.

Luego de una jornada con chaparrones y bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó más agua y frío durante este miércoles en Mar del Plata.

En principio, el martes se despedirá con 5°, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del oeste y nuevas precipitaciones, que se extenderán también durante la madrugada y mañana.

Las condiciones meteorológicas seguirán la tónica del martes en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, este miércoles se registrará una mínima de 3° y una máxima de 9°, y el viento correrá a lo largo de todo el día desde el oeste, mayormente a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, aunque será apenas más intenso por la noche.

A pesar de que las probabilidades de chaparrones en la tarde son casi nulas, sí se prevén lluvias aisladas a la noche, donde el termómetro marcará 5°.

Por el lado del jueves, el SMN anunció lluvias desde la madrugada hasta la tarde y una máxima de 12° y mínima de 4°, levemente más elevada.