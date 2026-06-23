Más frío y nuevas lluvias: cómo estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata
Las condiciones le harán honor al nombre del día, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una jornada con chaparrones y bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó más agua y frío durante este miércoles en Mar del Plata.
En principio, el martes se despedirá con 5°, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del oeste y nuevas precipitaciones, que se extenderán también durante la madrugada y mañana.
De acuerdo al organismo, este miércoles se registrará una mínima de 3° y una máxima de 9°, y el viento correrá a lo largo de todo el día desde el oeste, mayormente a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, aunque será apenas más intenso por la noche.
A pesar de que las probabilidades de chaparrones en la tarde son casi nulas, sí se prevén lluvias aisladas a la noche, donde el termómetro marcará 5°.
Por el lado del jueves, el SMN anunció lluvias desde la madrugada hasta la tarde y una máxima de 12° y mínima de 4°, levemente más elevada.
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