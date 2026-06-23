SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima

Más frío y nuevas lluvias: cómo estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata

Las condiciones le harán honor al nombre del día, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Anunciaron una mínima de 3° y una máxima de 9° para este miércoles en Mar del Plata.

23 de Junio de 2026 19:25

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de una jornada con chaparrones y bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó más agua y frío durante este miércoles en Mar del Plata.

En principio, el martes se despedirá con 5°, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del oeste y nuevas precipitaciones, que se extenderán también durante la madrugada y mañana.

Las condiciones meteorológicas seguirán la tónica del martes en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, este miércoles se registrará una mínima de 3° y una máxima de 9°, y el viento correrá a lo largo de todo el día desde el oeste, mayormente a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, aunque será apenas más intenso por la noche.

A pesar de que las probabilidades de chaparrones en la tarde son casi nulas, sí se prevén lluvias aisladas a la noche, donde el termómetro marcará 5°.

Por el lado del jueves, el SMN anunció lluvias desde la madrugada hasta la tarde y una máxima de 12° y mínima de 4°, levemente más elevada.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar