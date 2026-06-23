Caravana de motos y autos: así fue la despedida al joven que chocaron dos menores y lo abandonaron en la calle

Con una caravana de autos y motos hacia el cementerio, despidieron este lunes a Emiliano Javier Agustín Nicolo, el joven de 19 años al que chocaron dos menores en moto y lo abandonaron tendido en el asfalto.

"Descansá mi amor, que nosotros te vamos a recordar siempre. Toda la gente que te ama, mi flaco. Eras un nene bueno, por eso tanto amor", fue el mensaje que escribió su hermana Kiara en un video que muestra el último adiós al barbero y kayakista.

Además, la hermana de la víctima también contó en un comentario que Nicolo "amaba las motos" y que "todo ese ruido le gustaba", y realizó una segunda publicación con una emocionante carta.

En ese posteo, se observa a decenas de autos y motos que se trasladaron con "cortes" y bocinazos hasta el Cementerio Parque para el entierro del joven, quien murió este sábado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), después de permanecer internado durante seis días.

Nicolo trabajaba como barbero y era kayakista.

El fatal accidente ocurrió el domingo 14, cerca de las 22:30, en el barrio Autódromo. Según la reconstrucción de los hechos, Javier acababa de salir en moto de la casa de su familia cuando, luego de recorrer apenas cuatro cuadras, fue impactado por otro rodado que circulaba a alta velocidad.

Tras el choque, los ocupantes de la segunda moto se dieron a la fuga, dejándolo gravemente herido en la calle: sufrió múltiples fracturas en el rostro, un pulmón colapsado y un grave sangrado en el tronco encefálico. A pesar de una intervención quirúrgica neurológica y de haber superado las primeras horas, su evolución fue desfavorable y el sábado se confirmó su deceso.

Avances en la investigación

La familia de la víctima exigió justicia y destacó que el hecho quedó registrado en filmaciones. "Hay un video que nos mostró la policía donde se ve lo que pasó. Ahí comprobamos que se cruzaron, fue un accidente, pero lo dejaron tirado", manifestó Jesica, tía del joven, en diálogo con 0223.

En cuanto a los responsables, se informó que uno de los menores de edad involucrados fue entregado a las autoridades por su propia madre, mientras que el segundo ocupante continúa prófugo. Además, el vehículo que manejaban era robado.

El mensaje completo de su hermana

"Ay, ¿por qué vos papito? Te juro que todavía no entiendo, dame fuerzas para que podamos seguir. Tu semejante sonrisa va a seguir en nuestros corazones siempre. Nos duele demasiado no tenerte. Si el tío te esperaba para ir a pescar todavía, nosotros con Basti te esperábamos para que lo veas el primer día de clases para ir al jardín, Brai te esperaba para que se sigan insultándo y jodiendo, y mami te esperaba para seguir con las luchitas y las llaves que, según vos, le hacías. La tía esperaba que vayas a preguntarle a cada rato si trabaja y a decirle que ponga la pava, el negro te esperaba para q le sigas diciendo q vos siempre lo ibas a cuidar, Jona te esperaba a que le sigas sacando las herramientas y Mai esperaba a su amor compañero, el que la iba a buscar para sacarla de su caos. Te vamos a esperar siempre...".