Se cayeron Facebook e Instagram: qué pasó y cuándo vuelven a funcionar
Cómo siempre, los usuarios migraron a X para ver qué estaba pasando.
23 de Junio de 2026 19:08
Por Redacción 0223
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Usuarios de Meta acaban de reportar fallas para acceder a Facebook e Instagram. Según los reclamos, los perfiles no cargan, las publicaciones no se suben y los mensajes de chat no se envían. Algunos incluso, dijeron que no podían iniciar sesión.
Los inconvenientes se presentaron a partir de las seis y media de la tarde. La plataforma no informó de manera oficial el origen del problema ni precisó cuántas afectó.
Como suele ocurrir cuando Facebook e Instagram se caen, los usuarios fueron directamente a X para ver qué estaba pasando.
Por el momento, no hay un horario estimado para la normalización de los servicios.
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