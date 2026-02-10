Domótica en la vida cotidiana: cómo funciona la tecnología que simplifica el hogar y es tendencia

La tecnología aplicada al hogar deja de ser exclusiva de viviendas premium y se expande a departamentos y casas de uso cotidiano.

Durante años, hablar de casas inteligentes remitía a viviendas de alta gama o desarrollos futuristas. Hoy, ese escenario empieza a cambiar. En Mar del Plata, la domótica se incorpora de forma gradual en casas y departamentos, impulsada por la necesidad de optimizar el consumo, ganar comodidad y mejorar la seguridad del hogar.

El celular se convierte en el centro de control del hogar: luces, temperatura y persianas se gestionan desde una sola aplicación.

La tecnología ya no aparece como un agregado de lujo, sino como una herramienta que se integra al diseño cotidiano de la vivienda.

Qué es una casa inteligente (y qué no)

Lejos de las imágenes exageradas del cine, una casa inteligente no implica sistemas complejos ni costosos. En la mayoría de los casos, se trata de soluciones simples que permiten automatizar tareas diarias.

Entre las más utilizadas se destacan:

Iluminación programable y regulable

Control de temperatura a distancia

Persianas y cortinas automatizadas

Cámaras y alarmas conectadas al celular

La clave está en que los sistemas se adapten a la rutina del usuario y no al revés.

Ahorro energético y control del consumo

Uno de los principales motores de esta tendencia es el ahorro energético. Sensores de movimiento, temporizadores y termostatos inteligentes permiten reducir consumos innecesarios y optimizar el uso de electricidad y climatización.

En un contexto de tarifas variables y mayor conciencia ambiental, la posibilidad de monitorear el gasto en tiempo real se vuelve un diferencial cada vez más valorado, especialmente en viviendas en alquiler.

“Muchos empiezan por una luz o una cámara y después amplían el sistema”, explican integradores tecnológicos locales.

Seguridad y tranquilidad, incluso a distancia

Otro de los usos más extendidos de la domótica está vinculado a la seguridad. Cámaras, porteros eléctricos y sensores pueden controlarse desde el celular, lo que brinda mayor tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos.

La iluminación inteligente permite ajustar intensidad y tonos según el momento del día, mejorando confort y consumo energético.

Esta demanda crece especialmente en casas ubicadas en barrios residenciales y en departamentos que se utilizan como alquiler temporario, donde el control remoto resulta clave.

De a poco, una tendencia que se expande

La adopción de tecnología en viviendas no suele darse de forma abrupta. En la mayoría de los casos, se trata de incorporaciones graduales que acompañan remodelaciones, mudanzas o nuevas construcciones.

Zonas como Güemes, Chauvín, la zona norte y barrios del sur concentran parte de estos proyectos, tanto en casas unifamiliares como en edificios nuevos que ya incluyen soluciones inteligentes desde el diseño.

Tecnología al servicio de la vida cotidiana

Más que transformar la vivienda en un espacio hiperconectado, la domótica busca simplificar lo cotidiano. Automatizar tareas, mejorar el confort y reducir consumos se vuelve parte de una forma de habitar más eficiente y consciente.

Cerraduras electrónicas, cámaras y porteros inteligentes: la seguridad también forma parte del paquete tecnológico.

En ese camino, las casas inteligentes dejan de ser una promesa futurista para convertirse en una tendencia real, cercana y cada vez más presente en Mar del Plata.